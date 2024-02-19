В Екатеринбурге агрессивная собака набросились на 13-летнюю девочку в СНТ «Надежда»

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Прокуратура в Ленинском районе Екатеринбурга проводит проверку после нападения собаки на 13-летнюю девочку-подростка. Инцидент произошел в районе СНТ «Надежда».
Агрессивное животное налетело на школьницу в субботу, 17 февраля. Какие именно раны получила девочка, не сообщается, однако известно, что ей пришлось обратиться за помощью к медикам.
При подтверждении фактов, что в момент нападения жизнь и здоровье ребенка оказались под угрозой, прокуратура направит дело в суд для взыскания морального ущерба в пользу потерпевшей, информируют в ведомстве.
Ранее стая бродячих собак напала на девочку в Нижнем Тагиле.