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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 08:47

В Екатеринбурге собака набросилась на 13-летнюю девочку в Ленинском районе

В Екатеринбурге агрессивная собака набросились на 13-летнюю девочку в СНТ «Надежда»

19 февраля 2024, 08:45
Фото: 1MI

В Екатеринбурге собака набросилась на 13-летнюю девочку в Ленинском районе

Маленькой жительнице Екатеринбурга пришлось обратиться за медицинской помощью.

Прокуратура в Ленинском районе Екатеринбурга проводит проверку после нападения собаки на 13-летнюю девочку-подростка. Инцидент произошел в районе СНТ «Надежда».

Агрессивное животное налетело на школьницу в субботу, 17 февраля. Какие именно раны получила девочка, не сообщается, однако известно, что ей пришлось обратиться за помощью к медикам.

При подтверждении фактов, что в момент нападения жизнь и здоровье ребенка оказались под угрозой, прокуратура направит дело в суд для взыскания морального ущерба в пользу потерпевшей, информируют в ведомстве.

Ранее стая бродячих собак напала на девочку в Нижнем Тагиле.

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