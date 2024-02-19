В Екатеринбурге из-за пьяного соседа семья с ребенком застряла в лифте многоэтажки

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Почти полчаса пришлось просидеть семье из трех человек в лифте многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга в воскресенье, 18 февраля. Родители с маленьким ребенком застряли по вине нетрезвого соседа, который бил ногой в дверцу шахты. Об этом Ura.ru рассказал один из жильцов подъезда, где все происходило.
Лифт удалось разблокировать спустя полчаса, однако история на этом не закончилась. После «расправы» с лифтом дебошир вышел на улицу, где его побили двое мужчин. Затем все трое вернулись в подъезд, где драка продолжилась.
Разнять их удалось только прибывшим полицейским. В службе участковых уполномоченных уже начали проверку по данному инциденту.
Ранее стало известно, что нетрезвых дебоширов сняли с самолета Сургут — Екатеринбург еще до взлета борта.