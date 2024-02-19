В Екатеринбурге из-за пьяного соседа семья с ребенком застряла в лифте многоэтажки

Почти полчаса пришлось просидеть семье из трех человек в лифте многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга в воскресенье, 18 февраля. Родители с маленьким ребенком застряли по вине нетрезвого соседа, который бил ногой в дверцу шахты. Об этом Ura.ru рассказал один из жильцов подъезда, где все происходило.