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Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

В Екатеринбурге семья с малышом застряла в лифте из-за пьяного соседа

В Екатеринбурге из-за пьяного соседа семья с ребенком застряла в лифте многоэтажки

19 февраля 2024, 15:48
Фото: 1MI

В Екатеринбурге семья с малышом застряла в лифте из-за пьяного соседа

Мужчина ногой выбил дверь лифтовой шахты, после чего лифт остановился между этажами в одной из многоэтажек Екатеринбурга.

Почти полчаса пришлось просидеть семье из трех человек в лифте многоэтажки в Академическом районе Екатеринбурга в воскресенье, 18 февраля. Родители с маленьким ребенком застряли по вине нетрезвого соседа, который бил ногой в дверцу шахты. Об этом Ura.ru рассказал один из жильцов подъезда, где все происходило.

Лифт удалось разблокировать спустя полчаса, однако история на этом не закончилась. После «расправы» с лифтом дебошир вышел на улицу, где его побили двое мужчин. Затем все трое вернулись в подъезд, где драка продолжилась.

Разнять их удалось только прибывшим полицейским. В службе участковых уполномоченных уже начали проверку по данному инциденту.

Ранее стало известно, что нетрезвых дебоширов сняли с самолета Сургут — Екатеринбург еще до взлета борта.

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#Полиция#Семья#Лифт#Пьяный#18+#Дебошир#Екатеринбург#Инцидент#Пьяный сосед#Дарья Бобровицкая
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