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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 08:59

В Екатеринбурге при помощи канализационных стоков избавятся от сугробов

В Екатеринбурге найдено решение проблемы сугробов

19 февраля 2024, 08:57
Фото: 1MI

В Екатеринбурге при помощи канализационных стоков избавятся от сугробов

В Екатеринбурге планируют топить снежные покровы с помощью канализационных стоков.

По словам Алексея Бубнова, существует ряд способов плавления снега. Для реализации задумки необходим любой теплоноситель, это может быть, например, электричество или газ. Согласно технологии, будут работать насосы, которые будут заливать теплоносителем и топить снежные массы.

В итоге был выбран самый бюджетный вариант — канализация, пишет Е1. В настоящий момент администрация ищет подходящие земельные участки.

В планах властей — появление первого пункта в городе к следующей зиме. Технологию уже проверяют на практике в Москве и Санкт-Петербурге.

Отмечается, что в городе пока весь снег тает самостоятельно. Его привозят на полигоны. Всего в уральской столице их семь штук. Ежедневно рабочие убирают с улиц и вывозят на полигон до 12 тысяч тонн снежного покрова. А летом проводится рекультивация.

Ранее главный по уборке в Екатеринбурге сказал, что «устал убирать снег».

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#Общество#Электричество#ТЭЦ#Санкт-Петербург#Технология#Рабочие#Канализация#Коллекторы#Сугробы#Земельные участки#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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