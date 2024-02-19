В Екатеринбурге найдено решение проблемы сугробов

Отмечается, что в городе пока весь снег тает самостоятельно. Его привозят на полигоны. Всего в уральской столице их семь штук. Ежедневно рабочие убирают с улиц и вывозят на полигон до 12 тысяч тонн снежного покрова. А летом проводится рекультивация.