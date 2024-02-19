В Екатеринбурге найдено решение проблемы сугробов

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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По словам Алексея Бубнова, существует ряд способов плавления снега. Для реализации задумки необходим любой теплоноситель, это может быть, например, электричество или газ. Согласно технологии, будут работать насосы, которые будут заливать теплоносителем и топить снежные массы.
В итоге был выбран самый бюджетный вариант — канализация, пишет Е1. В настоящий момент администрация ищет подходящие земельные участки.
В планах властей — появление первого пункта в городе к следующей зиме. Технологию уже проверяют на практике в Москве и Санкт-Петербурге.
Отмечается, что в городе пока весь снег тает самостоятельно. Его привозят на полигоны. Всего в уральской столице их семь штук. Ежедневно рабочие убирают с улиц и вывозят на полигон до 12 тысяч тонн снежного покрова. А летом проводится рекультивация.
Ранее главный по уборке в Екатеринбурге сказал, что «устал убирать снег».