«В начале было слово»: в Нижнем Тагиле подвели результаты городского конкурса чтецов

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В ГДДЮТ Нижнего Тагила завершился традиционный конкурс юных чтецов «В начале было слово». Об этом сообщает пресс-служба учреждения дополнительного образования.
В этом году было большое количество заявок: 942 юных артиста из 73 учебных заведений города декламировали поэтические строки на самые разные темы. Как отмечают организаторы, конкурсантов с каждым годом становится все больше. Некоторые ребята подают заявку ежегодно, и очень приятно видеть их творческий рост и развитие.
По итогам творческого конкурса Гран-при в разных категориях взяли: Глеб Богдашин из школы №5, Антон Сачков из гимназии №18 и Арсений Брызгалов из школы №32.
Отметим, что конкурс чтецов — это часть ХХХI городского фестиваля творчества «Адрес детства — мой Нижний Тагил».
Ранее тагильчанка Кристина Прокопьева взяла серебряную медаль в «летающих лыжах».