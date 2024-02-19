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Published Сегодня, 09:38

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Updated Сегодня, 09:41

В Нижнем Тагиле подвели итоги конкурса чтецов «В начале было слово»

«В начале было слово»: в Нижнем Тагиле подвели результаты городского конкурса чтецов

19 февраля 2024, 09:38
Фото: ГДДЮТ

В Нижнем Тагиле подвели итоги конкурса чтецов «В начале было слово»

Почти тысяча юных тагильчан читала стихи о Родине, семье, любви и животных.

В ГДДЮТ Нижнего Тагила завершился традиционный конкурс юных чтецов «В начале было слово». Об этом сообщает пресс-служба учреждения дополнительного образования.

В этом году было большое количество заявок: 942 юных артиста из 73 учебных заведений города декламировали поэтические строки на самые разные темы. Как отмечают организаторы, конкурсантов с каждым годом становится все больше. Некоторые ребята подают заявку ежегодно, и очень приятно видеть их творческий рост и развитие.

По итогам творческого конкурса Гран-при в разных категориях взяли: Глеб Богдашин из школы №5, Антон Сачков из гимназии №18 и Арсений Брызгалов из школы №32.

Отметим, что конкурс чтецов — это часть ХХХI городского фестиваля творчества «Адрес детства — мой Нижний Тагил».

Ранее тагильчанка Кристина Прокопьева взяла серебряную медаль в «летающих лыжах».

Фото: ГДДЮТ
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Фестиваль#Дети#Творчество#Гран-при#Стихи#Конкурс чтецов#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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