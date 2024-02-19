«В начале было слово»: в Нижнем Тагиле подвели результаты городского конкурса чтецов

В этом году было большое количество заявок: 942 юных артиста из 73 учебных заведений города декламировали поэтические строки на самые разные темы. Как отмечают организаторы, конкурсантов с каждым годом становится все больше. Некоторые ребята подают заявку ежегодно, и очень приятно видеть их творческий рост и развитие.