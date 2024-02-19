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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

В Нижнем Тагиле прозвучат электросирены

В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд

19 февраля 2024, 06:53
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле прозвучат электросирены

В Нижнем Тагиле будут звучать электросирены с 20 февраля по 1 марта 2024 года.

В вышеуказанный период в городе будут проводиться регламентные работы с периодическим включением электрических оповещательных систем. Об этом сообщили в ЕДДС Нижнего Тагила.

Данные работы пройдут для того, чтобы подготовить и проверить готовность системы оповещения горожан. Тагильчанам во время сигналов электросирен рекомендуется не прерывать свои дела и находиться в спокойствии.

Напомним, 4 октября 2023 года в Свердловской области были включены сирены и пункты уведомления на улицах, чтобы проверить, как они работают.

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