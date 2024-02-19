В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
В вышеуказанный период в городе будут проводиться регламентные работы с периодическим включением электрических оповещательных систем. Об этом сообщили в ЕДДС Нижнего Тагила.
Данные работы пройдут для того, чтобы подготовить и проверить готовность системы оповещения горожан. Тагильчанам во время сигналов электросирен рекомендуется не прерывать свои дела и находиться в спокойствии.
Напомним, 4 октября 2023 года в Свердловской области были включены сирены и пункты уведомления на улицах, чтобы проверить, как они работают.