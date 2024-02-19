В Свердловской области создадут сеть исправцентров

Как сообщил Александр Федоров, сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности как личного состава, так и граждан, живущих вблизи с учреждениями ГУФСИН. 10 исправцентров имеют возможность размещать в них свыше 1,1 тысячи осужденных.