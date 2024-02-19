В Свердловской области создадут сеть исправцентров

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Новые исправцентры позволят решить кадровые вопросы и привлечь дополнительную рабочую силу на предприятия, сообщает департамент информполитики.
Как сказал Евгений Куйвашев, на сегодняшний день в регионе создано десять исправцентров. Также он выразил уверенность, что количество центров вырастет.
Как сообщил Александр Федоров, сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности как личного состава, так и граждан, живущих вблизи с учреждениями ГУФСИН. 10 исправцентров имеют возможность размещать в них свыше 1,1 тысячи осужденных.
Напомним, годом ранее жители Чкаловского района Екатеринбурга выступили против создания исправительного центра. У нем планировали разместить 196 осужденных. Жители высказались, что не хотят появления этого учреждения, так как рядом находятся дома, школы и детсады.