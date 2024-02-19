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Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Сеть исправцентров появится в Свердловской области

В Свердловской области создадут сеть исправцентров

19 февраля 2024, 13:45
Фото: 1MI

Сеть исправцентров появится в Свердловской области

В Свердловской области планируют создать сеть исправительных центров. Этот вопрос уже обсуждался между губернатором Евгением Куйвашевым и начальником ГУФСИН региона Александром Федоровым.

Новые исправцентры позволят решить кадровые вопросы и привлечь дополнительную рабочую силу на предприятия, сообщает департамент информполитики.

Как сказал Евгений Куйвашев, на сегодняшний день в регионе создано десять исправцентров. Также он выразил уверенность, что количество центров вырастет.

Как сообщил Александр Федоров, сейчас принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности как личного состава, так и граждан, живущих вблизи с учреждениями ГУФСИН. 10 исправцентров имеют возможность размещать в них свыше 1,1 тысячи осужденных.

Напомним, годом ранее жители Чкаловского района Екатеринбурга выступили против создания исправительного центра. У нем планировали разместить 196 осужденных. Жители высказались, что не хотят появления этого учреждения, так как рядом находятся дома, школы и детсады.

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#Общество#Свердловская область#Безопасность#Евгений Куйвашев#Жители#Кадры#Осужденные#Екатеринбург#Исправительные центры#Дарья Сорокина
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