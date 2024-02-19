В Свердловскую область придет потепление 19 февраля

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
На западе от региона будет расположена теплая часть циклона. Она займет территорию от Поволжья до Приуралья. В связи с этим в дневное время станет значительно теплее. Об этом Пулин рассказал в своем Telegram-канале.
Так, погода прогнозируется облачной. Температура в Екатеринбурге повысится до -4… -2 градусов. Снегопада при этом не будет.
Напомним, в Нижнем Тагиле в течение недели прогнозируется температура воздуха -4… -8 градусов днем, а ночью она снизится до -11… -17 градусов. В конце рабочей недели ожидаются снегопад и отсутствие ветра.