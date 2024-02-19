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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Повышение температуры прогнозируется в Свердловской области

В Свердловскую область придет потепление 19 февраля

19 февраля 2024, 06:08
Фото: 1MI

Повышение температуры прогнозируется в Свердловской области

Метеоролог Алексей Пулин рассказал о том, какая будет температура воздуха в Свердловской области 19 февраля 2024 года.

На западе от региона будет расположена теплая часть циклона. Она займет территорию от Поволжья до Приуралья. В связи с этим в дневное время станет значительно теплее. Об этом Пулин рассказал в своем Telegram-канале.

Так, погода прогнозируется облачной. Температура в Екатеринбурге повысится до -4… -2 градусов. Снегопада при этом не будет.

Напомним, в Нижнем Тагиле в течение недели прогнозируется температура воздуха -4… -8 градусов днем, а ночью она снизится до -11… -17 градусов. В конце рабочей недели ожидаются снегопад и отсутствие ветра.

Теплая погода придет в Нижний Тагил в выходные
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