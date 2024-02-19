Вместо ночи со «жрицей любви» жителя Екатеринбурга избили и ограбили

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Известно, что в одном из мессенджеров екатеринбуржец Сергей договорился с девушкой об услуге. Она запросила 4 тысячи рублей. Мужчина спросил адрес, взял деньги и поехал к девушке, пишет Е1.
Сергей рассказал, что его встретила приятная внешне девушка. Далее она проводила его в ванную. Там он стал принимать душ.
Когда он вышел оттуда, на него набросились два человека, они были в масках и с битами. Мужчине пришлось отдать им все деньги, что у него были с собой. Также ему пришлось перевести им 30 тысяч рублей с карты.
После этого он попытался сбежать, но его затащили в подвал. Однако Сергей смог выбраться и оттуда.
Ранее студент из Нижнего Тагила решил развлечься с «жрицей любви» и остался без денег.