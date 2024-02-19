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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Житель Екатеринбурга поехал к «жрице любви» и был ограблен

Вместо ночи со «жрицей любви» жителя Екатеринбурга избили и ограбили

19 февраля 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney

Житель Екатеринбурга поехал к «жрице любви» и был ограблен

В Екатеринбурге неизвестные люди избили и ограбили мужчину, который приехал к «ночной жрице», чтобы провести с ней время.

Известно, что в одном из мессенджеров екатеринбуржец Сергей договорился с девушкой об услуге. Она запросила 4 тысячи рублей. Мужчина спросил адрес, взял деньги и поехал к девушке, пишет Е1.

Сергей рассказал, что его встретила приятная внешне девушка. Далее она проводила его в ванную. Там он стал принимать душ.

Когда он вышел оттуда, на него набросились два человека, они были в масках и с битами. Мужчине пришлось отдать им все деньги, что у него были с собой. Также ему пришлось перевести им 30 тысяч рублей с карты.

После этого он попытался сбежать, но его затащили в подвал. Однако Сергей смог выбраться и оттуда.

Ранее студент из Нижнего Тагила решил развлечься с «жрицей любви» и остался без денег.

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#Деньги#Криминал#Ограбление#Нападение#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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