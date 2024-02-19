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Published Сегодня, 11:40

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Хоккеист из Свердловской области вышел из комы после ДТП

Юный хоккеист вышел из комы после ДТП на свердловской трассе

19 февраля 2024, 11:40
Фото: 1MI

Хоккеист из Свердловской области вышел из комы после ДТП

О состоянии молодого хоккеиста, попавшего в кому после страшной аварии на Урале, сообщили в спортшколе «Кедр» в Новоуральске.

В результате трагического ДТП с участием автобуса погиб тренер команды и трое людей из легкового автомобиля, с которым столкнулись спортсмены.

Кирилл, юный нападающий, получил серьезные травмы и потерял много крови. Его доставили в Екатеринбург, где медики поставили его в искусственную кому. В таком состоянии парень встретил свое 16-летие, а несколько дней назад он пришел в себя.

10 февраля Кирилла вывели из комы, и его текущее состояние оценивается как стабильное. Теперь его перевели в общую палату, как сообщили в спортивной школе «Кедр». Еще одного пострадавшего, также по имени Кирилл, уже выписали из медучреждения.

Напомним, что ДТП произошло 29 января днем. Колесо автобуса, перевозившего детей с соревнований, лопнуло, в результате чего он вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем, который был снесен в кювет. Авария унесла жизни спортивного тренера, а также водителя и двоих пассажиров легкового авто.

Ранее сообщалось, что 77-летняя свердловская пенсионерка умерла в больнице после ДТП на трассе под Ивделем.

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