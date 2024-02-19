За чьей партой сидел Путин во время визита в школу в Нижнем Тагиле?

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
По словам Андрея Игракова, за чью парту сел президент, что благодаря обновленному кабинету иностранного языка он смог поучаствовать во Всероссийской школьной олимпиаде, рассказали в пресс-службе управления образования Нижнего Тагила.
Школа поменялась кардинально, появились новые возможности. Я этим очень доволен, мне это нравится, — рассказал Играков.
Новая мебель, установленная в школе — в том числе и парты — сделана на местном предприятии.
Напомним, 15 февраля 2024 года в Нижний Тагил приезжал президент РФ Владимир Путин.