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Стало известно, за чьей партой сидел Путин в школе в Нижнем Тагиле

За чьей партой сидел Путин во время визита в школу в Нижнем Тагиле?

19 февраля 2024, 11:51
Фото: 1MI

Стало известно, за чьей партой сидел Путин в школе в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле старейшую школу №32, которая открылась недавно после капремонта, посетил глава РФ Владимир Путин.

По словам Андрея Игракова, за чью парту сел президент, что благодаря обновленному кабинету иностранного языка он смог поучаствовать во Всероссийской школьной олимпиаде, рассказали в пресс-службе управления образования Нижнего Тагила.

Школа поменялась кардинально, появились новые возможности. Я этим очень доволен, мне это нравится, — рассказал Играков.

Новая мебель, установленная в школе — в том числе и парты — сделана на местном предприятии.

Напомним, 15 февраля 2024 года в Нижний Тагил приезжал президент РФ Владимир Путин.

Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
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