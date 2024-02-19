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Электрик в Екатеринбурге заменил две лампочки и запросил 4 тысячи рублей

Житель Екатеринбурга пожаловался на гигантский чек от электрика

19 февраля 2024, 06:49
Фото: 1MI

Электрик в Екатеринбурге заменил две лампочки и запросил 4 тысячи рублей

Электрик выставил жителю Екатеринбурга огромный счет за замену двух лампочек. За выезд он запросил тысячу, еще три тысячи — за проделанную работу.

Известно, что жителю Екатеринбурга потребовалось заменить два патрона в лампочках. В интернете он нашел телефон электрика и вызвал его на дом, было указано что выезд бесплатный, пишет Е1.

Мужчина заменил лампочки и выставил счет: за снятие и установку — 1,5 тысячи рублей, замена патрона — 1 тысяча, «услуга магазин» — 500 рублей. За выезд он запросил тысячу рублей.

Екатеринбуржец считает, что это был мошенник. Он заплатил за его услуги, а при дальнейших звонках по номеру мастера выяснилось, что его номер находится в черном списке.

Ранее пенсионерка из Екатеринбурга чуть не перевела 700 тысяч «невесте сына».

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#Происшествия#Работа#Мошенник#Счет#Электрик#Выезд#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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