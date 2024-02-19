Житель Каменска-Уральского хотел подзаработать и лишился 150 тысяч рублей

С мужчиной связался злоумышленник и предложил ему работу, которая заключается якобы в наборе текста. Свердловчанина предложение заинтересовало, после чего неизвестный прислал ему ссылку на чат-бот в мессенджере, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».