Житель Каменска-Уральского хотел подзаработать и лишился 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
С мужчиной связался злоумышленник и предложил ему работу, которая заключается якобы в наборе текста. Свердловчанина предложение заинтересовало, после чего неизвестный прислал ему ссылку на чат-бот в мессенджере, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».
Мужчина выполнял инструкции, однако в итоге вместо заработка потерял 150 тысяч рублей. Он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Напомним, в Нижнем Тагиле аферисты похитили у пожилой женщины около трех миллионов рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.