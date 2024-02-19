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Мужчина в Каменске-Уральском отдал 150 тысяч мошенникам

Житель Каменска-Уральского хотел подзаработать и лишился 150 тысяч рублей

19 февраля 2024, 10:34
Фото: 1MI

Мужчина в Каменске-Уральском отдал 150 тысяч мошенникам

В Каменске-Уральском 38-летний местный житель, желая подзаработать, нарвался на мошенников.

С мужчиной связался злоумышленник и предложил ему работу, которая заключается якобы в наборе текста. Свердловчанина предложение заинтересовало, после чего неизвестный прислал ему ссылку на чат-бот в мессенджере, рассказали в пресс-службе МО МВД «Каменск-Уральский».

Мужчина выполнял инструкции, однако в итоге вместо заработка потерял 150 тысяч рублей. Он обратился в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, в Нижнем Тагиле аферисты похитили у пожилой женщины около трех миллионов рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

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#Происшествия#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#Хищение#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Аферисты#Инцидент
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