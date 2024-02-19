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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Конопля найдена в квартире жителя Новоуральска

Житель Новоуральска выращивал в квартире коноплю

19 февраля 2024, 08:28
Фото: Полиция Новоуральска

Конопля найдена в квартире жителя Новоуральска

Полицейские обнаружили в квартире жителя Новоуральска коноплю. Мужчина выращивал наркотик.

Известно, что злоумышленнику 26 лет. У него было изъято 147,26 грамма марихуаны и 21 куст растений. Об этом сообщили в полиции Новоуральска.

Фото: Полиция Новоуральска

Экспертиза подтвердила, что это наркотики. Также полицейские изъяли оборудование и приспособления для выращивания конопли. Мужчина пояснил, что наркотик выращивал, чтобы лично его потреблять.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, наркотиков). Мужчине грозит срок до десяти лет тюрьмы.

Ранее в лесу Компрессорного района Екатеринбурга был пойман нервный наркоман.

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#Полиция#Уголовное дело#Новоуральск#Криминал#Конопля#Наркотик#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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