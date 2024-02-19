Житель Новоуральска выращивал в квартире коноплю

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Известно, что злоумышленнику 26 лет. У него было изъято 147,26 грамма марихуаны и 21 куст растений. Об этом сообщили в полиции Новоуральска.
Экспертиза подтвердила, что это наркотики. Также полицейские изъяли оборудование и приспособления для выращивания конопли. Мужчина пояснил, что наркотик выращивал, чтобы лично его потреблять.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, наркотиков). Мужчине грозит срок до десяти лет тюрьмы.
Ранее в лесу Компрессорного района Екатеринбурга был пойман нервный наркоман.