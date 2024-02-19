tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Прогулка «Баронская петля» приурочена к 90-летию Свердловской области

Жители Нижнего Тагила и пригорода прогулялись на лыжах

19 февраля 2024, 10:01
Фото: Досуговый центр «Урал»

Прогулка «Баронская петля» приурочена к 90-летию Свердловской области

В деревне Баронская под Нижним Тагилом состоялась лыжная прогулка «Баронская петля», которая была приурочена к 90-летию Свердловской области. Мероприятие состоялось 17 февраля 2024 года.

В прогулке приняли участие более 300 человек, которые любят лыжный спорт. Участники были из Усть-Утки, Уральца, Серебрянки, Висимо-Уткинска, Чащина, Покровского-1, а также присутствовали Комсомольская команда и Совет ветеранов НТМК, рассказали в Досуговом центре «Урал».

Фото: Досуговый центр «Урал»

Мероприятие организовали Досуговый центр «Урал», нижнетагильский центр развития туризма, мэрия, парк «Река Чусовая», мэрия, а также Центр тестирования ГТО. Желающие могли поучаствовать в различных играх, конкурсах, сфотографироваться с аниматорами, а также получить сладкие призы.

Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила победили в соревнованиях по прыжкам на лыжах во всероссийской Спартакиаде.

Девочка в Нижнем Тагиле победила на фестивале-конкурсе театров моды
Узнать подробнее
Читайте также:
Автоинспекторы и пожарные в Нижнем Тагиле отпраздновали день рождения огнетушителяЯйца падают в цене. Ликвидация свалки. Новый культобзор и строительство СОКаБачата, квест или в кино: куда сходить на выходные в Нижнем Тагиле
#Общество#Свободное время#Нижний Тагил#Эксклюзив#Юбилей#Мероприятие#Прогулка#Призы#Лыжи#Конкурсы#Игры#Уральцы#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Аниматоры
Подпишитесь
Более 120 бойцов сразились на Чемпионате по армейскому рукопашному бою в Тагиле
17 февраля, 13:09
Юные инженеры ГДДЮТ Нижнего Тагила получили серебро в соревнованиях по робототехнике
17 февраля, 15:15
Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:36
В Свердловскую область придет потепление 19 февраля
Сегодня, 06:08
В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд
Сегодня, 06:53
Что делал Владимир Путин в Нижнем Тагиле
16 февраля, 15:23