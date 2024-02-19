Жители Нижнего Тагила и пригорода прогулялись на лыжах

В прогулке приняли участие более 300 человек, которые любят лыжный спорт. Участники были из Усть-Утки, Уральца, Серебрянки, Висимо-Уткинска, Чащина, Покровского-1, а также присутствовали Комсомольская команда и Совет ветеранов НТМК, рассказали в Досуговом центре «Урал».