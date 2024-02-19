Жители Нижнего Тагила и пригорода прогулялись на лыжах

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В прогулке приняли участие более 300 человек, которые любят лыжный спорт. Участники были из Усть-Утки, Уральца, Серебрянки, Висимо-Уткинска, Чащина, Покровского-1, а также присутствовали Комсомольская команда и Совет ветеранов НТМК, рассказали в Досуговом центре «Урал».
Мероприятие организовали Досуговый центр «Урал», нижнетагильский центр развития туризма, мэрия, парк «Река Чусовая», мэрия, а также Центр тестирования ГТО. Желающие могли поучаствовать в различных играх, конкурсах, сфотографироваться с аниматорами, а также получить сладкие призы.
Напомним, спортсмены из Нижнего Тагила победили в соревнованиях по прыжкам на лыжах во всероссийской Спартакиаде.