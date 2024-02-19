Жительница Свердловской области умерла в больнице после ДТП на трассе под Ивделем

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Свердловчанка умерла от полученных повреждений в результате аварии. В ОВД по факту произошедшего проводится проверка, рассказали в пресс-службе свердловского УГИБДД.
Напомним, транспортное происшествие случилось 16 февраля 2024 года. Грузовик Volvo, ехавший по трассе, сбил женщину, которая шла по проезжей части. С серьезными травмами пострадавшую увезли в реанимацию.
По словам водителя, он не заметил вовремя пешехода. В момент аварии мужчина был трезв. Дальнобойщик ехал в Югорск из Североуральска.