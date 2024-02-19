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Пожилая женщина скончалась после ДТП с грузовиком под Ивделем

Жительница Свердловской области умерла в больнице после ДТП на трассе под Ивделем

19 февраля 2024, 06:20
Фото: 1MI

Пожилая женщина скончалась после ДТП с грузовиком под Ивделем

77-летняя пенсионерка в Свердловской области умерла в больнице после того, как ее сбил грузовик на автодороге под Ивделем.

Свердловчанка умерла от полученных повреждений в результате аварии. В ОВД по факту произошедшего проводится проверка, рассказали в пресс-службе свердловского УГИБДД.

Напомним, транспортное происшествие случилось 16 февраля 2024 года. Грузовик Volvo, ехавший по трассе, сбил женщину, которая шла по проезжей части. С серьезными травмами пострадавшую увезли в реанимацию.

По словам водителя, он не заметил вовремя пешехода. В момент аварии мужчина был трезв. Дальнобойщик ехал в Югорск из Североуральска.

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