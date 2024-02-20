Андрей Турчак сообщил о ремонте тысячи школ в 2024 году

Турчак также сообщил о планах на текущий год, в которых заложен ремонт в 1047 школах, при этом в 530 из них он должен быть завершен в 2025 году. Кроме того, он отметил результаты работы по строительству новых школ: с момента начала программы в 2019 году было построено 1344 школы общей вместимостью 793 тысячи мест. В прошлом году было введено в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тысяч мест.