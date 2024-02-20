Андрей Турчак сообщил о ремонте тысячи школ в 2024 году

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
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Updated Сегодня, 19:11
За прошедший год ремонт был проведен в 2422 зданиях школ, из которых 1520 были отремонтированы на федеральные средства, а 902 — на средства региональных бюджетов. Об этом пишет mkset.ru.
Андрей Турчак отметил регионы-лидеры, где было отремонтировано больше всего школ, — это Дагестан, Башкирия, Чеченская Республика, Якутия, Забайкальский край, Северная Осетия, Московская область, Чувашия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Брянская, Курская области, Республика Татарстан и Алтайский край. Всего за два года реализации программы было отремонтировано более 4 тысяч объектов.
Турчак также сообщил о планах на текущий год, в которых заложен ремонт в 1047 школах, при этом в 530 из них он должен быть завершен в 2025 году. Кроме того, он отметил результаты работы по строительству новых школ: с момента начала программы в 2019 году было построено 1344 школы общей вместимостью 793 тысячи мест. В прошлом году было введено в эксплуатацию 430 новых школ на 250 тысяч мест.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что по программе строительства новых школ до конца 2024 года планируется сдать не менее 1,3 тысячи новых зданий. Также он отметил, что за последние годы было построено 1676 дошкольных учреждений, что позволило устранить дефицит мест в детских садах в регионах.
Турчак также напомнил о запуске в мае информационного портала «Спутник народной программы», сообщает сайт ER.RU. На этом портале будет доступна информация обо всех школах, участвующих в программе капремонта, а также возможность получать обратную связь от жителей и оперативно реагировать на возникающие проблемы.
Программа капремонта школ, которую реализует партия «Единая Россия» вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом. В ней участвует почти 7300 школ, а все этапы работ контролируют родительские штабы.
Координатор партпроекта «Новая школа» в Свердловской области Михаил Матвеев рассказал о планах по строительству и ремонту школ в 2024 году в регионе.
«Мы видим, что в рамках реализации партпроекта активно ведется ремонт и строительство школ в регионе. Практику мы продолжаем, так как видим позитивные изменения и реакцию свердловчан. На 2024 год на Среднем Урале запланирован капремонт 15 школ и строительство еще двух. Одно учреждение будет построено в Екатеринбурге, а второе — в Березовском. Города активно растут, количество детей увеличивается, и новые школы помогут разгрузить соседние образовательные учреждения.
Как обычно, контролировать процесс в рамках «Партдесанта» будут депутаты всех уровней, которые закреплены за каждым объектом, представители образования и родительских комитетов, а также члены местных отделений партии. Такая практика также показала свою эффективность. Благодаря постоянному контролю строительство и ремонт заканчиваются в установленные сроки», — отметил Михаил Матвеев.