Автоинспекторы устроили погоню за нарушителем в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 05:59
За автомобилистом гнали три служебные машины ДПС. В какой-то момент автоинспекторам удалось его задержать и заключить в наручники, пишет Е1.
По предположению очевидцев задержания, водитель был в нетрезвом состоянии. Подробности о происшествии в настоящий момент неизвестны.
Напомним, 30 января 2024 года в Екатеринбурге водитель иномарки, будучи пьяным, проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке из-за того, что у него не было прав на вождение.
За ним некоторое время была погоня, после чего горожанин въехал в сугроб и автоинспекторы его задержали.