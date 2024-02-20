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Водитель автомобиля попытался удрать от сотрудников ГИБДД в Екатеринбурге

Автоинспекторы устроили погоню за нарушителем в Екатеринбурге

20 февраля 2024, 05:59
Фото: Е1

Водитель автомобиля попытался удрать от сотрудников ГИБДД в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель автомобиля пытался удрать от сотрудников автоинспекции. Инцидент случился 20 февраля 2024 года.

За автомобилистом гнали три служебные машины ДПС. В какой-то момент автоинспекторам удалось его задержать и заключить в наручники, пишет Е1.

По предположению очевидцев задержания, водитель был в нетрезвом состоянии. Подробности о происшествии в настоящий момент неизвестны.

Напомним, 30 января 2024 года в Екатеринбурге водитель иномарки, будучи пьяным, проигнорировал требование сотрудников ГИБДД об остановке из-за того, что у него не было прав на вождение.

За ним некоторое время была погоня, после чего горожанин въехал в сугроб и автоинспекторы его задержали.

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