Была в коме: в Невьянской ЦРБ умерла девушка, которую сбило отлетевшим колесом фуры

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Девушка по имени Анна провела в коме около пяти дней и скончалась в лечебном учреждении. Об этом со ссылкой на ее друга пишет E1.ru.
ДТП произошло 16 февраля. На обочине на трассе около автомобиля стояли два человека, когда у проезжающего мимо МАЗа отвинтилось колесо. Оно отлетело в людей. Оба были доставлены в больницу, Анна — в критическом состоянии.
Были проведены реанимационные мероприятия, но она впала в кому.
Как рассказал водитель МАЗа, в момент аварии он не понял, что у машины отлетело колесо, только услышал хлопок. На мужчину инспекторы ГИБДД составили протоколы за вождение неисправного транспортного средства.
Ранее в больнице также умерла 77-летняя учительница русского, сбитая грузовиком под Ивделем.