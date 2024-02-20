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В Невьянске умерла в больнице сбитая колесом МАЗа девушка

Была в коме: в Невьянской ЦРБ умерла девушка, которую сбило отлетевшим колесом фуры

20 февраля 2024, 15:30
Фото: 1MI

В Невьянске умерла в больнице сбитая колесом МАЗа девушка

Жительница Перми получила смертельные травмы на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.

Девушка по имени Анна провела в коме около пяти дней и скончалась в лечебном учреждении. Об этом со ссылкой на ее друга пишет E1.ru.

ДТП произошло 16 февраля. На обочине на трассе около автомобиля стояли два человека, когда у проезжающего мимо МАЗа отвинтилось колесо. Оно отлетело в людей. Оба были доставлены в больницу, Анна — в критическом состоянии.

Были проведены реанимационные мероприятия, но она впала в кому.

Как рассказал водитель МАЗа, в момент аварии он не понял, что у машины отлетело колесо, только услышал хлопок. На мужчину инспекторы ГИБДД составили протоколы за вождение неисправного транспортного средства.

Ранее в больнице также умерла 77-летняя учительница русского, сбитая грузовиком под Ивделем.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Девушка#Грузовик#Кома#Реанимация#Колесо#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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