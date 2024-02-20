Дело о перестрелке в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге вернули в прокуратуру

В постановлении суда указано, что дело было возвращено прокурору для того, чтобы в нем были устранены все препятствия к судебному рассмотрению. Меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемым продлили до 30 апреля 2024 года, рассказали в пресс-службе районного суда.