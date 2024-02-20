Дело о перестрелке в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге вернули в прокуратуру

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В постановлении суда указано, что дело было возвращено прокурору для того, чтобы в нем были устранены все препятствия к судебному рассмотрению. Меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемым продлили до 30 апреля 2024 года, рассказали в пресс-службе районного суда.
Напомним, 26 ноября 2023 года в ТЦ «Гринвич» двое посетителей во время выяснения отношений друг с другом устроили перестрелку из травматических пистолетов. Вскоре после этого их задержали и возбудили уголовное дело.
За стрельбу обоим екатеринбуржцам грозит до семи лет тюремного заключения. В начале февраля 2024 года прокуратура, утвердив заключение по делу, направила его в суд.