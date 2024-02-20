Эндокринолог Белова рассказала о влиянии неправильного питания на преддиабет

По исследованиям, лишь 70% случаев преддиабета переходят в диабет второго типа, по словам врача-эндокринолога Юлианы Беловой. Преддиабет — это состояние, когда уровень сахара в крови повышен, но еще не достигает критической отметки, характерной для диабета.