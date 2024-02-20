Эндокринолог Белова рассказала о влиянии неправильного питания на преддиабет

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Существуют две формы преддиабета: нарушение голодного глюкозы и нарушение толерантности к глюкозе, пишет Pravda.Ru.
Риск заболеть возрастает из-за наследственности, ожирения и возраста старше 45 лет. Неправильное питание, включая потребление быстрого питания и сладостей, также увеличивает вероятность развития. Применение искусственного интеллекта помогает выявить преддиабет у 60% пациентов по таким критериям, как возраст, индекс массы тела и прием лекарств.
Преддиабет часто не имеет явных признаков, однако лишний вес, проблемы со зрением и прыщи на коже могут свидетельствовать о его наличии. Доктор Белова советует ограничить употребление простых углеводов и фруктов.
Обращение к специалистам и изменение образа жизни могут предотвратить развитие диабета и улучшить качество жизни пациентов.