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Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Эндокринолог Белова рассказала о влиянии неправильного питания на преддиабет

20 февраля 2024, 07:29
По исследованиям, лишь 70% случаев преддиабета переходят в диабет второго типа, по словам врача-эндокринолога Юлианы Беловой. Преддиабет — это состояние, когда уровень сахара в крови повышен, но еще не достигает критической отметки, характерной для диабета.

Существуют две формы преддиабета: нарушение голодного глюкозы и нарушение толерантности к глюкозе, пишет Pravda.Ru.

Риск заболеть возрастает из-за наследственности, ожирения и возраста старше 45 лет. Неправильное питание, включая потребление быстрого питания и сладостей, также увеличивает вероятность развития. Применение искусственного интеллекта помогает выявить преддиабет у 60% пациентов по таким критериям, как возраст, индекс массы тела и прием лекарств.

Преддиабет часто не имеет явных признаков, однако лишний вес, проблемы со зрением и прыщи на коже могут свидетельствовать о его наличии. Доктор Белова советует ограничить употребление простых углеводов и фруктов.

Обращение к специалистам и изменение образа жизни могут предотвратить развитие диабета и улучшить качество жизни пациентов.

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