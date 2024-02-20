Историки разрешили ремонт плотины в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:38
По результатам проведенной экспертизы было установлено, что помех для проведения работ нет, рассказали в пресс-службе свердловского Управления госохраны культурного наследия.
Проверку проводил челябинский кандидат исторических наук Гаяз Самигулов. Ученый просмотрел документацию и литературу по данному объекту, провел самостоятельный осмотр плотины.
Так как объектов археологического и культурного наследий не обнаружилось, было дано разрешение на работы в этом месте. Однако, если во время реконструкции обнаружатся какие-то ценности, необходимо будет прервать и в течение трех дней сообщить о находке в организацию.
Напомним, движение на четырехполосном мосту, длина которого более 34 метров, на время ремонта будет закрыто. В связи с этим городские власти хотят сделать временную дорогу, ведущую из центра на ГГМ.