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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Эксперты одобрили реконструкцию плотины Челюскинцев в Нижнем Тагиле

Историки разрешили ремонт плотины в Нижнем Тагиле

20 февраля 2024, 06:38
Фото: Онлайн-камеры «Сети Тагила»

Эксперты одобрили реконструкцию плотины Челюскинцев в Нижнем Тагиле

Специалисты дали разрешение на реконструкцию плотины в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев.

По результатам проведенной экспертизы было установлено, что помех для проведения работ нет, рассказали в пресс-службе свердловского Управления госохраны культурного наследия.

Проверку проводил челябинский кандидат исторических наук Гаяз Самигулов. Ученый просмотрел документацию и литературу по данному объекту, провел самостоятельный осмотр плотины.

Так как объектов археологического и культурного наследий не обнаружилось, было дано разрешение на работы в этом месте. Однако, если во время реконструкции обнаружатся какие-то ценности, необходимо будет прервать и в течение трех дней сообщить о находке в организацию.

Напомним, движение на четырехполосном мосту, длина которого более 34 метров, на время ремонта будет закрыто. В связи с этим городские власти хотят сделать временную дорогу, ведущую из центра на ГГМ.

Проект реконструкции моста-плотины в Нижнем Тагиле прошел экспертизу
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