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Ребенок сбежал через окно на прогулку в Екатеринбурге

Мальчик в Екатеринбурге ушел через окно на прогулку с другом

20 февраля 2024, 03:40
Фото: 1MI

Ребенок сбежал через окно на прогулку в Екатеринбурге

Подросток в Екатеринбурге сбежал на улицу через окно. Инцидент произошел 19 февраля 2024 года на улице 40-летия комсомола.

Мальчик, одетый в куртку и обувь, вылез из окна со второго этажа и встал на табличку, на которой указан адрес дома.

После этого он спрыгнул в сугроб. Приятель, оставшийся внутри, закрыл окно, а школьник ушел вместе с другом, который ждал его на улице, пишет Е1.

На происходящее обратили внимание очевидцы. Почему мальчик ушел на улицу необычным способом — неизвестно.

Напомним, в Екатеринбурге мальчик, учащийся в третьем классе, вышел на лед и в какой-то момент провалился в воду. Прохожие, заметив, что ребенок тонет, спасли его.

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