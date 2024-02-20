Мальчик в Екатеринбурге ушел через окно на прогулку с другом

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Мальчик, одетый в куртку и обувь, вылез из окна со второго этажа и встал на табличку, на которой указан адрес дома.
После этого он спрыгнул в сугроб. Приятель, оставшийся внутри, закрыл окно, а школьник ушел вместе с другом, который ждал его на улице, пишет Е1.
На происходящее обратили внимание очевидцы. Почему мальчик ушел на улицу необычным способом — неизвестно.
Напомним, в Екатеринбурге мальчик, учащийся в третьем классе, вышел на лед и в какой-то момент провалился в воду. Прохожие, заметив, что ребенок тонет, спасли его.