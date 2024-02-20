tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

В Екатеринбурге снизилась преступность среди мигрантов

Мигранты стали совершать меньше преступлений в Екатеринбурге

20 февраля 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге снизилась преступность среди мигрантов

В 2023 году в Екатеринбурге количество преступлений, совершенных мигрантами, уменьшилось на 18%.

Как сообщил замначальник городского УМВД Александр Кашигин в гордуме, депутаты предпочли не прослушивать отчет о деятельности полиции в 2023 году и сразу перешли к вопросам, пишет Ура.ру.

Кашигин пояснил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, уменьшилось на треть благодаря предпринятым мерам, таким как регулярные рейды.

Глава ведомства Максим Метелица должен был представить отчет по результатам работы полиции, но он не пришел, и роль выступающего была поручена Кашигину.

Также на заседании был назван самый опасный район уральской столицы. Это Орджоникидзевский район. При этом в анализ криминальности районов аналитики забыли включить Академический район.

В Свердловской области 50 мигрантов подписали контракты с армией в 2023 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Облаву на мигрантов устроили в Нижнем Тагиле. Им вручили повестки15 человек в УФМС в Екатеринбурге задержаны за незаконное оформление мигрантов
#Происшествия#Полиция#Мигранты#Рейды#Преступления#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Дарья Сорокина#УМВД#Гордума
Подпишитесь
Экодом и выбросы: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:18
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
Вчера, 15:46
Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:36
Общественники просят Генпрокуратуру проверить БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге
Вчера, 14:32
В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд
Вчера, 06:53
Пиарщик из Екатеринбурга Ширшиков раскаялся и признал вину в оправдании терроризма
Вчера, 16:25