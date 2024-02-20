Мигранты стали совершать меньше преступлений в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Как сообщил замначальник городского УМВД Александр Кашигин в гордуме, депутаты предпочли не прослушивать отчет о деятельности полиции в 2023 году и сразу перешли к вопросам, пишет Ура.ру.
Кашигин пояснил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранными гражданами, уменьшилось на треть благодаря предпринятым мерам, таким как регулярные рейды.
Глава ведомства Максим Метелица должен был представить отчет по результатам работы полиции, но он не пришел, и роль выступающего была поручена Кашигину.
Также на заседании был назван самый опасный район уральской столицы. Это Орджоникидзевский район. При этом в анализ криминальности районов аналитики забыли включить Академический район.