Молодой человек в Березовском ворвался в техникум и схватился за нож

Проскочив мимо охраны, неизвестный оказался в кабинете, где было занятие у будущих поваров. По словам очевидцев, он едва держался на ногах и при этом схватил один из ножей, которые использовались для обучения. Также он барабанил по партам и не отвечал на замечания преподавателя, пишет «Царьград».