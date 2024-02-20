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Молодой человек устроил переполох в техникуме в Березовском

Молодой человек в Березовском ворвался в техникум и схватился за нож

20 февраля 2024, 03:31
Фото: 1MI

Молодой человек устроил переполох в техникуме в Березовском

В Березовском в техникум «Профи» влетел на урок и стал хватать нож. Инцидент произошел 19 февраля 2024 года.

Проскочив мимо охраны, неизвестный оказался в кабинете, где было занятие у будущих поваров. По словам очевидцев, он едва держался на ногах и при этом схватил один из ножей, которые использовались для обучения. Также он барабанил по партам и не отвечал на замечания преподавателя, пишет «Царьград».

В техникуме решили случившееся «замять». При этом в учреждении нет тревожной кнопки. Сотрудники полиции сейчас просматривают видеозапись с камеры наблюдения, которая запечатлела инцидент, чтобы установить личность молодого человека, рассказал руководитель пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.

Напомним, в Екатеринбурге пьяный мужчина, одетый в камуфляжную одежду, пытался проникнуть в квартиры людей и бросался на них. Жильцы испугались и вызвали полицию, а когда приехали правоохранители, он стал с ними драться.

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