Молодой человек в Березовском ворвался в техникум и схватился за нож

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Проскочив мимо охраны, неизвестный оказался в кабинете, где было занятие у будущих поваров. По словам очевидцев, он едва держался на ногах и при этом схватил один из ножей, которые использовались для обучения. Также он барабанил по партам и не отвечал на замечания преподавателя, пишет «Царьград».
В техникуме решили случившееся «замять». При этом в учреждении нет тревожной кнопки. Сотрудники полиции сейчас просматривают видеозапись с камеры наблюдения, которая запечатлела инцидент, чтобы установить личность молодого человека, рассказал руководитель пресс-службы областного МВД Валерий Горелых.
Напомним, в Екатеринбурге пьяный мужчина, одетый в камуфляжную одежду, пытался проникнуть в квартиры людей и бросался на них. Жильцы испугались и вызвали полицию, а когда приехали правоохранители, он стал с ними драться.