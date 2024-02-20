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Подросток пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле

Мужчина выезжал с парковки и устроил ДТП. Пострадал подросток

20 февраля 2024, 06:29
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Подросток пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле произошла авария с участием пассажира-подростка. Мальчик травмировался.

ДТП случилось 19 февраля примерно в 15:30 на улице Индустриальной. Предварительно известно, что 36-летний водитель авто Chevrolet при выезде с парковки врезался в Renault. За рулем находилась 49-летняя женщина.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В аварии, как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, травмировался 14-летний мальчик. Ребенок ехал на переднем пассажирском сидении справа. Серьезных травм он не получил благодаря тому, что был пристегнут.

Выезжавший с парковки водитель пояснил, что, выезжая из парковочного кармана его транспортное средство неожиданно занесло. Проводится проверка.

Ранее в Нижнем Тагиле девушка на ВАЗе выехала на ж/д пути перед тепловозом. У пострадавшей диагностировали переломы ребер.

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