Мужчина выезжал с парковки и устроил ДТП. Пострадал подросток

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
ДТП случилось 19 февраля примерно в 15:30 на улице Индустриальной. Предварительно известно, что 36-летний водитель авто Chevrolet при выезде с парковки врезался в Renault. За рулем находилась 49-летняя женщина.
В аварии, как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД, травмировался 14-летний мальчик. Ребенок ехал на переднем пассажирском сидении справа. Серьезных травм он не получил благодаря тому, что был пристегнут.
Выезжавший с парковки водитель пояснил, что, выезжая из парковочного кармана его транспортное средство неожиданно занесло. Проводится проверка.
Ранее в Нижнем Тагиле девушка на ВАЗе выехала на ж/д пути перед тепловозом. У пострадавшей диагностировали переломы ребер.