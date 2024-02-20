Назван самый криминальный район Екатеринбурга

Согласно докладу замначальника УМВД города Александра Кашигина, за прошедшие 12 месяцев в этом районе было зафиксировано 3114 преступлений. Вторым по числу правонарушений оказался Железнодорожный район, где зарегистрировано 2470 инцидентов, в то время как Октябрьский район оказался менее опасным — с 1712 преступлениями.