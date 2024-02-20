Назван самый криминальный район Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Согласно докладу замначальника УМВД города Александра Кашигина, за прошедшие 12 месяцев в этом районе было зафиксировано 3114 преступлений. Вторым по числу правонарушений оказался Железнодорожный район, где зарегистрировано 2470 инцидентов, в то время как Октябрьский район оказался менее опасным — с 1712 преступлениями.
Планировалось, что с обзором результатов деятельности городского УМВД на сцену выйдет глава ведомства Максим Метелица. Однако на заседании его не было, поэтому выступил Кашигин, пишет Ура.ру.
На графике, отражающем уровень преступности в различных районах города, не указан Академический район, что не осталось незамеченным депутатами. В ответ на эту замечание Кашигин попросил прощения.
Ранее была названа самая некриминальная область на Урале. Это Свердловская область.