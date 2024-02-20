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Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Орджоникидзевский район Екатеринбурга стал самым криминальным по итогам года

Назван самый криминальный район Екатеринбурга

20 февраля 2024, 08:12
Фото: Изображение Midjourney

Орджоникидзевский район Екатеринбурга стал самым криминальным по итогам года

Орджоникидзевский район Екатеринбурга признан самым криминальным за 2023 год.

Согласно докладу замначальника УМВД города Александра Кашигина, за прошедшие 12 месяцев в этом районе было зафиксировано 3114 преступлений. Вторым по числу правонарушений оказался Железнодорожный район, где зарегистрировано 2470 инцидентов, в то время как Октябрьский район оказался менее опасным — с 1712 преступлениями.

Планировалось, что с обзором результатов деятельности городского УМВД на сцену выйдет глава ведомства Максим Метелица. Однако на заседании его не было, поэтому выступил Кашигин, пишет Ура.ру.

На графике, отражающем уровень преступности в различных районах города, не указан Академический район, что не осталось незамеченным депутатами. В ответ на эту замечание Кашигин попросил прощения.

Ранее была названа самая некриминальная область на Урале. Это Свердловская область.

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#Город#Полиция#Криминал#Доклад#Районы#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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