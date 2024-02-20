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Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Скус Мирон стал зоомистером зоопарка Екатеринбурга

Названо имя зоомистера зоопарка Екатеринбурга

20 февраля 2024, 12:14
Фото: Фото: пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Скус Мирон стал зоомистером зоопарка Екатеринбурга

Зоомистером Екатеринбургского зоопарка стал скунс Мирон. Он добился победы на конкурсе «Зоомистер».

Итоги голосования были озвучены 20 февраля, сообщили в пресс-службе зоопарка. Большинство проголосовало за скунса. Он появился на свет три года назад.

Отмечается, что зверьку хотелось бы также присвоить звание «мистер невозмутимость». Он легко общается с людьми и дружит с представителями зоопарка. Также этот зверь не ссорится с другими животными.

Питается Скунс овощами, фруктами, рыбой и живым кормом. Но его любимое лакомство — сладкие плоды и насекомые.

22 февраля в 15:00 в зоопарке для зрителей состоится показательный обед победителя конкурса.

Напомним, что за это звание, помимо скунса, боролись рыба, обезьяна и орел.

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#Конкурс#Природа#Зоопарк#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Скунс
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