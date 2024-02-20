Названо имя зоомистера зоопарка Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Итоги голосования были озвучены 20 февраля, сообщили в пресс-службе зоопарка. Большинство проголосовало за скунса. Он появился на свет три года назад.
Отмечается, что зверьку хотелось бы также присвоить звание «мистер невозмутимость». Он легко общается с людьми и дружит с представителями зоопарка. Также этот зверь не ссорится с другими животными.
Питается Скунс овощами, фруктами, рыбой и живым кормом. Но его любимое лакомство — сладкие плоды и насекомые.
22 февраля в 15:00 в зоопарке для зрителей состоится показательный обед победителя конкурса.
Напомним, что за это звание, помимо скунса, боролись рыба, обезьяна и орел.