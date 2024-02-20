Облачная и снежная погода ожидается в Свердловской области

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
С запада в регион придет атмосферный фронт, который исчезнет к концу дня. В связи с этим в области возможны небольшие осадки в виде снегопада, а также облачная погода. Об этом уральский синоптик сообщил в своем Telegram-канале.
Температура воздуха в регионе достигнет -5… -10 градусов. В Екатеринбурге в дневное время прогнозируется -6… -8 градусов.
Напомним, на текущей неделе в Свердловской области отмечается потепление до -3 градусов днем. В ночное время вероятно похолодание до -19 градусов.