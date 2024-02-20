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Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

Небольшие осадки прогнозируются в Свердловской области

Облачная и снежная погода ожидается в Свердловской области

20 февраля 2024, 05:31
Фото: 1MI

Небольшие осадки прогнозируются в Свердловской области

Специалист Алексей Пулин рассказал о том, какая погода ожидается в Свердловской области 20 февраля 2024 года.

С запада в регион придет атмосферный фронт, который исчезнет к концу дня. В связи с этим в области возможны небольшие осадки в виде снегопада, а также облачная погода. Об этом уральский синоптик сообщил в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в регионе достигнет -5… -10 градусов. В Екатеринбурге в дневное время прогнозируется -6… -8 градусов.

Напомним, на текущей неделе в Свердловской области отмечается потепление до -3 градусов днем. В ночное время вероятно похолодание до -19 градусов.

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