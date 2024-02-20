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В Екатеринбурге обвиняемой в убийстве ребенка Наумовой продлен арест до 27 мая

Обвиняемой в убийстве ребенка Наумовой суд в Екатеринбурге продлил арест до 27 мая

20 февраля 2024, 10:51
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге обвиняемой в убийстве ребенка Наумовой продлен арест до 27 мая

Веронике Наумовой, которой предъявлено обвинение в убийстве приемного ребенка, в Екатеринбурге продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как минимум до 27 мая останется в СИЗО Вероника Наумова, которая является главной подозреваемой в деле об убийстве приемного мальчика по имени Далер. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского суда Екатеринбурга.

Предыдущее решение суда о содержании под стражей истекает 26 февраля. Вероника Наумова находится в СИЗО уже семь месяцев. Свою вину в истязании и убийстве Далера она по-прежнему не признает, об этом после заседания журналистам сказала сама Наумова.

Напомним, что шестилетний Далер Бобиев пропал в июне 2023 года. О его пропаже в правоохранительные органы заявила Наумова, которая являлась опекуном мальчика. Через несколько дней поисков тело ребенка было найдено в гараже, принадлежавшем семье Наумовой.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге будет проведена повторная экспертиза, которая должна установить причину смерти Далера Бобиева.

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