Обвиняемой в убийстве ребенка Наумовой суд в Екатеринбурге продлил арест до 27 мая

Предыдущее решение суда о содержании под стражей истекает 26 февраля. Вероника Наумова находится в СИЗО уже семь месяцев. Свою вину в истязании и убийстве Далера она по-прежнему не признает, об этом после заседания журналистам сказала сама Наумова.