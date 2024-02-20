Обвиняемой в убийстве ребенка Наумовой суд в Екатеринбурге продлил арест до 27 мая

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Как минимум до 27 мая останется в СИЗО Вероника Наумова, которая является главной подозреваемой в деле об убийстве приемного мальчика по имени Далер. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского суда Екатеринбурга.
Предыдущее решение суда о содержании под стражей истекает 26 февраля. Вероника Наумова находится в СИЗО уже семь месяцев. Свою вину в истязании и убийстве Далера она по-прежнему не признает, об этом после заседания журналистам сказала сама Наумова.
Напомним, что шестилетний Далер Бобиев пропал в июне 2023 года. О его пропаже в правоохранительные органы заявила Наумова, которая являлась опекуном мальчика. Через несколько дней поисков тело ребенка было найдено в гараже, принадлежавшем семье Наумовой.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге будет проведена повторная экспертиза, которая должна установить причину смерти Далера Бобиева.