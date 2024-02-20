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Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Почти за всеми лесами Свердловской области будут следить из космоса

Почти за всеми лесами Свердловской области будут следить из космоса

20 февраля 2024, 08:45
Фото: Изображение Midjourney
В следующем году за 99% лесов Свердловской области будут наблюдать из космоса.

Как сообщает пресс-служба Рослесинфорга, мониторинг будет охватывать 99% территории региона, что составляет 15 миллионов гектаров. Из этого общего числа, 5,7 миллиона гектаров будут находиться под постоянным мониторингом.

Это позволит уделять особое внимание лесным участкам, где происходит активная вырубка или где опыт предыдущих лет указывает на высокий уровень нарушений, рассказал Максим Уткин, глава свердловского филиала Рослесинфорга.

Такая система мониторинга предоставит возможность получить информацию о нарушениях закона за 5-7 дней с момента получения снимков из космоса, что позволит значительно сократить время между незаконной вырубкой и ее выявлением.

Два года назад было зафиксировано 317 нарушений, включая 207 случаев незаконной вырубки. В 2023 году количество случаев сократилось до 59.

Ранее сообщалось, что в регионе уже начали обследовать всю территорию лесных массивов с помощью космической съемки.

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#Свердловская область#Лес#Космос#Нарушения#Природа#Законодательство#Мониторинг#Вырубка#Екатеринбург#Леса#Дарья Сорокина
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