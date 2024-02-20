Председатель ФОМС Баланин рассказал о цифровой трансформации системы ОМС

Спикер также рассказал о подсистеме, которая позволяет выявлять лиц с обоснованным подозрением на наличие болезней системы кровообращения и онкозаболеваний на основе анализа собираемых данных. По его словам, этот метод также упростит ведение пациентов с хроническими заболеваниями за счет единой платформы управления взаимодействия с пациентом. При этом ожидается, что повысится осведомленность граждан вследствие подбора персонифицированных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний.