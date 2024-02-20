Председатель ФОМС Баланин рассказал о цифровой трансформации системы ОМС

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Как прозвучало в ходе выступления, в число приоритетных задач государственного управления и обеспечения национальной безопасности России вошла цифровая трансформация системы ОМС. Данный подход дает возможность предоставлять гражданам услуги в цифровом виде, а ведомству повысить прозрачность и эффективность системы ОМС в целом, пишет ria.ru.
Баланин также отметил, что в 2022 году Федеральному фонду предстояло решить задачу по цифровой трансформации системы ОМС. Этого удалось достичь благодаря созданию единого информационного пространства, переводу функциональности региональных информационных систем на федеральный уровень и аккумулированию данных со всех регионов на базе государственной информационной системы обязательного медицинского страхования.
По словам главы ФОМС, еще одним результатом этой трансформации должно стать снижение количества информационных потоков между участниками системы, стандартизация протоколов обмена и форматов данных для всех участников, повышение качества и скорости аналитики.
Спикер также рассказал о подсистеме, которая позволяет выявлять лиц с обоснованным подозрением на наличие болезней системы кровообращения и онкозаболеваний на основе анализа собираемых данных. По его словам, этот метод также упростит ведение пациентов с хроническими заболеваниями за счет единой платформы управления взаимодействия с пациентом. При этом ожидается, что повысится осведомленность граждан вследствие подбора персонифицированных рекомендаций по профилактике и ранней диагностике заболеваний.
Он также рассказал об использовании технологий ИИ. По заявлению Баланина, этот метод будет применяться для анализа и прогнозирования потребления медицинской помощи и лекарственных препаратов при лечении злокачественных новообразований.
Также Баланин указал, что первой подсистемой в ходе создания единого информационного пространства системы ОМС стал Федеральный регистр застрахованных лиц. Сегодня в этот регистр поступают сведения из 85 региональных сегментов по всем застрахованным лицам. Глава ФОМС добавил, что организация также перешла на формирование электронных полисов ОМС. Этой услугой уже воспользовались более 14 млн россиян, застрахованных в системе ОМС.
В конце выступления он отметил, что цифровая трансформация системы ОМС позволит получить качественные, глубокие и достоверные данные по объемам и стоимости медпомощи, снизить административные затраты, а также использовать лучшие практики управления системой ОМС, включая скорость операционных изменений.