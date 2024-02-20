Превышение фенола выявлено в Нижнем Тагиле 16 февраля

В выходные дни 17 и 18 февраля во время оценки качества воздуха превышений выявлено не было. Посты УГМС не зафиксировали превышений, также как и газоанализатор TagilCity.ru. Однако наш прибор 17 февраля по 20-минутным замерам уловил на вокзале 0,2 мг/м3 диоксида азота и 0,1 мг/м3 диоксид серы. Это не является превышением. 18 февраля в воздухе также присутствовал диоксид азота — 0,1 мг/м3.