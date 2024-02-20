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В Нижнем Тагиле фенол превысил нормативы в воздухе 16 февраля

Превышение фенола выявлено в Нижнем Тагиле 16 февраля

20 февраля 2024, 08:52
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле фенол превысил нормативы в воздухе 16 февраля

В прошлую пятницу, 16 февраля, в воздухе Нижнего Тагила было выявлено превышение токсичного вещества — фенола.

Согласно данным «Уральского УГМС» 16 февраля утром в 7:00 часов в Нижнем Тагиле максимальная концентрация фенола составила 1,1 ПДК. Это значит, что содержание вредного вещества в воздухе было на уровне 0,011 мг/м3 при норме в 0,01 мг/м3.

Превышение по выбросам было выявлено в районе трамвайного кольца на Тагилстрое, там располагается стационарный пункт замеров по улице Металлургов.

Фенол появляется в воздухе, в том числе, в процессе коксохимического производства, пишут эксперты. Это токсичное вещество, обладающее мутагенным эффектом. А еще при определенных погодных условиях фенол может трансформироваться в опасные соединения.

В выходные дни 17 и 18 февраля во время оценки качества воздуха превышений выявлено не было. Посты УГМС не зафиксировали превышений, также как и газоанализатор TagilCity.ru. Однако наш прибор 17 февраля по 20-минутным замерам уловил на вокзале 0,2 мг/м3 диоксида азота и 0,1 мг/м3 диоксид серы. Это не является превышением. 18 февраля в воздухе также присутствовал диоксид азота — 0,1 мг/м3.

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