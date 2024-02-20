Пять проектов Невьянского музея победили на фестивале «Диво Евразии» в Иране

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В список финалистов конкурсная комиссия включила сразу пять проектов из Невьянска, все они в итоге завоевали призовые места. Об этом учреждение культуры сообщает на своем официальном сайте.
Особенно жюри понравились проекты о Дне башни: это два видеоролика, «День башни» и «Лето. Башня. Настроение», а также телевизионный репортаж «День башни: событие и люди».
Короткометражка «Демидовы — сподвижники Петра I» получила вторую премию в своей номинации, а документальный фильм «Роль Спасо-Преображенского собора в истории города Невьянска» взял почетную «бронзу» в своей категории.
Конкуренция на фестивале «Диво Евразии» была очень серьезная: были представлены работы из разных стран ближнего и дальнего зарубежья.
Дарья Гуляева из Нижнего Тагила победила на фестивале театров мод в Чапаевске.