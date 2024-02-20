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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:36

Пять проектов Невьянского музея получили призы туристического фестиваля в Иране

Пять проектов Невьянского музея победили на фестивале «Диво Евразии» в Иране

20 февраля 2024, 11:34
Фото: Невьянский музей

Пять проектов Невьянского музея получили призы туристического фестиваля в Иране

В финале конкурса «Диво Евразии» в Тегеране были по достоинству оценены работы, которые представил музей истории Невьянского края.

В список финалистов конкурсная комиссия включила сразу пять проектов из Невьянска, все они в итоге завоевали призовые места. Об этом учреждение культуры сообщает на своем официальном сайте.

Особенно жюри понравились проекты о Дне башни: это два видеоролика, «День башни» и «Лето. Башня. Настроение», а также телевизионный репортаж «День башни: событие и люди».

Короткометражка «Демидовы — сподвижники Петра I» получила вторую премию в своей номинации, а документальный фильм «Роль Спасо-Преображенского собора в истории города Невьянска» взял почетную «бронзу» в своей категории.

Конкуренция на фестивале «Диво Евразии» была очень серьезная: были представлены работы из разных стран ближнего и дальнего зарубежья.

Дарья Гуляева из Нижнего Тагила победила на фестивале театров мод в Чапаевске.

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