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Житель Свердловской области поймал на озере двух крупных севрюг

Рыбак в Свердловской области поймал двух севрюг по 5,5 кг

20 февраля 2024, 08:49
Фото: 1MI

Житель Свердловской области поймал на озере двух крупных севрюг

Мужчина в Свердловской области, отправившийся порыбачить на озеро, поймал двух севрюг, которые весят 5,5 килограмма.

Мужчина живет в садах, расположенных неподалеку. 18 февраля он пришел порыбачить и поймал на селедку и креветку две крупные севрюги. Об этом рассказали Ура.ру в клубе отдыха и рыбалки «Клевые озерки».

Фото: Клуб отдыха и рыбалки «Клевые озерки» во ВКонтакте

Свердловчанин, не ожидавший, что поймает такую рыбу, обрадовался улову. Известно, что мясо севрюги высоко ценят повара, а ее килограмм стоит в магазинах не менее тысячи рублей.

Напомним, в сентябре 2023 года в Свердловской области рыбак поймал сома, который весил более 12 килограммов.

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#Общество#Свердловская область#Рыбалка#Вода#Озеро#Рыбак#Природа#Рыба#Зимняя рыбалка#Ловля#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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