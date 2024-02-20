Рыбак в Свердловской области поймал двух севрюг по 5,5 кг

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Мужчина живет в садах, расположенных неподалеку. 18 февраля он пришел порыбачить и поймал на селедку и креветку две крупные севрюги. Об этом рассказали Ура.ру в клубе отдыха и рыбалки «Клевые озерки».
Свердловчанин, не ожидавший, что поймает такую рыбу, обрадовался улову. Известно, что мясо севрюги высоко ценят повара, а ее килограмм стоит в магазинах не менее тысячи рублей.
Напомним, в сентябре 2023 года в Свердловской области рыбак поймал сома, который весил более 12 килограммов.