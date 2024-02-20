tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Гимнасты из Нижнего Тагила завоевали медали в соревнованиях «Февральские метели»

Спортивные гимнасты из Нижнего Тагила взяли награды турнира «Февральские метели»

20 февраля 2024, 09:53
Фото: спортивная школа №1 Нижнего Тагила

Гимнасты из Нижнего Тагила завоевали медали в соревнованиях «Февральские метели»

На региональные соревнования помимо спортсменов из Нижнего Тагила приехали участники из разных городов и районов Свердловской области.

Региональные соревнования по спортивной гимнастике «Февральские метели» завершились в Нижнем Тагиле. Местные спортсмены показали достойные результаты и завоевали медали. Об этом сообщает городская спортивная школа №1.

Макар Павлов и Павел Межин взяли бронзу в многоборье в категориях «кандидаты в мастера спорта» и «мастера спорта». Обладательница первого спортивного разряда Есения Васильян стала чемпионкой в своей категории — также в многоборье.

Кроме того, в рамках турнира проходил первый этап Спартакиады учащихся в категориях «девушки до 10 лет» и «юноши до 11 лет». Прекрасно выступила воспитанница спортшколы Варвара Токужинова, которая заняла третье место.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле пройдет семейный чемпионат по стрельбе по тарелочкам.

Фото: спортивная школа №1 Нижнего Тагила
Читайте также:
Спортсмены школы «Юность» в Нижнем Тагиле победили на Первенстве по кикбоксингуДошколята из Нижнего Тагила отличились на областных соревнованиях по робототехникеПауэрлифтеры с ОВЗ сразились в Нижнем Тагиле
#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Победа#Спортсмены#Награды#Спортивная гимнастика#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Экодом и выбросы: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:18
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
Вчера, 15:46
Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:36
Общественники просят Генпрокуратуру проверить БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге
Вчера, 14:32
В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд
Вчера, 06:53
Пиарщик из Екатеринбурга Ширшиков раскаялся и признал вину в оправдании терроризма
Вчера, 16:25