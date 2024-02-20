Спортивные гимнасты из Нижнего Тагила взяли награды турнира «Февральские метели»

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Региональные соревнования по спортивной гимнастике «Февральские метели» завершились в Нижнем Тагиле. Местные спортсмены показали достойные результаты и завоевали медали. Об этом сообщает городская спортивная школа №1.
Макар Павлов и Павел Межин взяли бронзу в многоборье в категориях «кандидаты в мастера спорта» и «мастера спорта». Обладательница первого спортивного разряда Есения Васильян стала чемпионкой в своей категории — также в многоборье.
Кроме того, в рамках турнира проходил первый этап Спартакиады учащихся в категориях «девушки до 10 лет» и «юноши до 11 лет». Прекрасно выступила воспитанница спортшколы Варвара Токужинова, которая заняла третье место.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле пройдет семейный чемпионат по стрельбе по тарелочкам.