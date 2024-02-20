Светловолосая жительница Первоуральска пропала почти месяц назад

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Исчезнувшая свердловчанка может также находиться в другом населенном пункте. О ее пропаже сообщили в группе свердловского отряда «Лиза Алерт» во ВКонтакте.
В момент своего исчезновения на горожанке были надеты пуховик, штаны серого цвета, сапоги, а также бело-серая шапка. Рост пропавшей 170 сантиметров, волосы светлые, цвет глаз голубой.
Напомним, 5 февраля 2024 года в Екатеринбурге пропал 32-летний горожанин. Во что он был одет в день, когда исчез — неизвестно. В настоящее время его разыскивают волонтеры.