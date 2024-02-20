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Волонтеры ищут пропавшую женщину в Первоуральске

Светловолосая жительница Первоуральска пропала почти месяц назад

20 февраля 2024, 05:04
Фото: 1MI

Волонтеры ищут пропавшую женщину в Первоуральске

В Первоуральске пропала без вести 40-летняя местная жительница. Женщина исчезла 28 января 2024 года.

Исчезнувшая свердловчанка может также находиться в другом населенном пункте. О ее пропаже сообщили в группе свердловского отряда «Лиза Алерт» во ВКонтакте.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

В момент своего исчезновения на горожанке были надеты пуховик, штаны серого цвета, сапоги, а также бело-серая шапка. Рост пропавшей 170 сантиметров, волосы светлые, цвет глаз голубой.

Напомним, 5 февраля 2024 года в Екатеринбурге пропал 32-летний горожанин. Во что он был одет в день, когда исчез — неизвестно. В настоящее время его разыскивают волонтеры.

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