Тагильчане могут создать куклы для конкурса-выставки

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
На этот раз он носит название «Легенды и были Земли Уральской». Мероприятия организует организация «Территория авторских кукол». Поддерживает конкурс местное Министерство культуры. Об этом сообщает Дворец культуры «Юбилейный».
Куклы могут быть созданы в любой технике. Ограничений по используемым в работе материалам также нет. Отправить куклы можно будет до 12 мая. Конкурсные мероприятия в онлайн-формате состоятся в группе «Территория Авторских Кукол» во «ВКонтакте».
Лучшие куклы появятся на выставке уже ближайшим летом.
Ранее дошкольники из Нижнего Тагила отличились на областных соревнованиях по робототехнике.