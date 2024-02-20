tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

В Екатеринбурге состоится конкурс-выставка авторских кукол

Тагильчане могут создать куклы для конкурса-выставки

20 февраля 2024, 11:10
Фото: Культура Урала. РФ

В Екатеринбурге состоится конкурс-выставка авторских кукол

В Нижнем Тагиле начался прием работ на Всероссийский конкурс-выставку кукол собственного производства. Конкурс проходит каждый год в Екатеринбурге.

На этот раз он носит название «Легенды и были Земли Уральской». Мероприятия организует организация «Территория авторских кукол». Поддерживает конкурс местное Министерство культуры. Об этом сообщает Дворец культуры «Юбилейный».

Куклы могут быть созданы в любой технике. Ограничений по используемым в работе материалам также нет. Отправить куклы можно будет до 12 мая. Конкурсные мероприятия в онлайн-формате состоятся в группе «Территория Авторских Кукол» во «ВКонтакте».

Лучшие куклы появятся на выставке уже ближайшим летом.

Ранее дошкольники из Нижнего Тагила отличились на областных соревнованиях по робототехнике.

Девочка в Нижнем Тагиле победила на фестивале-конкурсе театров моды
Узнать подробнее
Читайте также:
«В начале было слово»: в Нижнем Тагиле подвели результаты городского конкурса чтецовТагильчанки впервые выступили на Международном фестивале-конкурсеПобедители конкурсов в селах под Нижним Тагилом получили награды
#Нижний Тагил#Здоровье#Техника#Лето#Министерство культуры#Материалы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Экодом и выбросы: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:18
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
Вчера, 15:46
Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:36
Общественники просят Генпрокуратуру проверить БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге
Вчера, 14:32
В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд
Вчера, 06:53
Пиарщик из Екатеринбурга Ширшиков раскаялся и признал вину в оправдании терроризма
Вчера, 16:25