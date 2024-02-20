Тагильчане могут создать куклы для конкурса-выставки

Куклы могут быть созданы в любой технике. Ограничений по используемым в работе материалам также нет. Отправить куклы можно будет до 12 мая. Конкурсные мероприятия в онлайн-формате состоятся в группе «Территория Авторских Кукол» во «ВКонтакте».