tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2024, 14:43

Published 20 февраля 2024, 14:43

Modified 20 февраля 2024, 14:45

Updated 20 февраля 2024, 14:45

В Екатеринбурге может появиться единая система видеонаблюдения

Тотальный надзор: в Екатеринбурге предлагают оснастить кварталы видеокамерами

20 февраля 2024, 14:43
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге может появиться единая система видеонаблюдения

Из-за напряженной обстановки с преступностью в Екатеринбурге правоохранители совместно с депутатами хотят установить в городе систему видеонадзора.

Радикальный способ искоренения преступности, в частности, наркотических закладок, был предложен во вторник, 20 февраля, на пленарном заседании городской думы в Екатеринбурге. Побороть преступников, по мнению ряда депутатов и представителей полиции, помогут видеокамеры. Об этом пишет ИА «Политсовет».

На заседании с докладом о положении дел выступил замначальника УМВД Александр Кашигин. По итогам его выступления депутаты предложили создать в городе единую сеть видеонаблюдения, в которую предлагается включить камеры на подъездах с домофонами.

Внутриквартальная система камер могла бы помочь в поиске и поимке преступников и, в конечном счете, может привести к улучшению показателей.

Ранее в Екатеринбурге назвали самый криминальный район — Орджоникидзевский.

Читайте также:
Политические итоги года, походы в баню, прогулка по Тагилу и ситуация на дорогахДекана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в ЕкатеринбургеПосле бани сел в такси и пропал: в Екатеринбурге со 2 февраля ищут 38-летнего мужчину
#Дарья Бобровицкая#Общество#Полиция#Депутаты#Видеонаблюдение#Видеокамеры#Преступность#Екатеринбург#Камеры видеонаблюдения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика