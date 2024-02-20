В Березовском найден рыжий мальчик

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Ребенок в порядке, он доставлен в дежурную часть для опроса. Как рассказал глава пресс-службы МВД Валерий Горелых, все это время мальчик прятался в квартире у родственников. Они же сообщали правоохранителям, что не знают, где находится ребенок.
Только когда одного из родственников отвезли в отделение, он признался, что это они прячут малыша. А, когда сыщики заходили в квартиру, он сидел под кроватью.
По словам мужчины, мальчик просто не хотел больше находиться в социальном учреждении. Искали ребенка около ста полицейских.
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