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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Рыжего мальчика разыскали в Березовском

В Березовском найден рыжий мальчик

20 февраля 2024, 09:47
Фото: Изображение Midjourney

Рыжего мальчика разыскали в Березовском

В Березовском найден пропавший 13-летний мальчик. Он пропал 19 февраля.

Ребенок в порядке, он доставлен в дежурную часть для опроса. Как рассказал глава пресс-службы МВД Валерий Горелых, все это время мальчик прятался в квартире у родственников. Они же сообщали правоохранителям, что не знают, где находится ребенок.

Только когда одного из родственников отвезли в отделение, он признался, что это они прячут малыша. А, когда сыщики заходили в квартиру, он сидел под кроватью.

По словам мужчины, мальчик просто не хотел больше находиться в социальном учреждении. Искали ребенка около ста полицейских.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле ищут женщину в норковой шубе и шрамом на губе.

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#Ребенок#Валерий Горелых#Березовский#МВД#Родственники#Поиски#Екатеринбург#Пропавший мальчик#Дарья Сорокина
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