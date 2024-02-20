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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В Академическом районе Екатеринбурга матери двоих малышей не дают места в саду

В Екатеринбурге двоих детей не приняли в детский сад из-за прописки

20 февраля 2024, 15:05
Фото: Изображение Midjourney

В Академическом районе Екатеринбурга матери двоих малышей не дают места в саду

Семья переехала из Казани в Екатеринбург, но в управлении образования Академического района посчитали, что договор аренды не может подтвердить место жительства детей.

Жительница Академического района Екатеринбурга, которая недавно переехала в столицу Урала, начала новую жизнь с выяснения отношений с местным управлением образования. Чиновники отказали ей в устройстве в садик детей из-за отсутствия постоянной прописки. Об этой ситуации пишет E1.ru.

Женщина вместе с пакетом документов предоставила в том числе договор аренды квартиры, которую она снимает в Екатеринбурге. Однако документы не приняли. Мама двоих детей утверждает, что по федеральному законодательству и Конституции таких ограничений нет.

Она решила попытать удачу еще раз и подать документы через МФЦ, а на управление образования Академического района написала жалобу.

По закону ребенка должны поставить в электронную очередь при наличии справки о постоянной или временной регистрации.

В Нижнем Тагиле разыскивают мать, которая не хочет содержать своих детей и не платит алименты.

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#Общество#Дети#Заявление#Прописка#Управление образования#Электронная очередь#Екатеринбург#Временная прописка#Детский сад#Дарья Бобровицкая
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