В Екатеринбурге двоих детей не приняли в детский сад из-за прописки

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Жительница Академического района Екатеринбурга, которая недавно переехала в столицу Урала, начала новую жизнь с выяснения отношений с местным управлением образования. Чиновники отказали ей в устройстве в садик детей из-за отсутствия постоянной прописки. Об этой ситуации пишет E1.ru.
Женщина вместе с пакетом документов предоставила в том числе договор аренды квартиры, которую она снимает в Екатеринбурге. Однако документы не приняли. Мама двоих детей утверждает, что по федеральному законодательству и Конституции таких ограничений нет.
Она решила попытать удачу еще раз и подать документы через МФЦ, а на управление образования Академического района написала жалобу.
По закону ребенка должны поставить в электронную очередь при наличии справки о постоянной или временной регистрации.
В Нижнем Тагиле разыскивают мать, которая не хочет содержать своих детей и не платит алименты.