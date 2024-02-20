В Екатеринбурге двоих детей не приняли в детский сад из-за прописки

Жительница Академического района Екатеринбурга, которая недавно переехала в столицу Урала, начала новую жизнь с выяснения отношений с местным управлением образования. Чиновники отказали ей в устройстве в садик детей из-за отсутствия постоянной прописки. Об этой ситуации пишет E1.ru.