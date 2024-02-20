В Екатеринбурге полицейские жестко задержали водителя иномарки

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Об этом рассказал екатеринбуржец, ставший свидетелем этого задержания, сообщается в телеграм-канале Zloy_ekb 18+.
По данным мужчины, все это произошло на перекрестке Автомагистральная — Бебеля. Очевидец утверждает, что наручники на мужчину надевали, когда он лежал на асфальте.
Ранее произошел другой случай задержания. Автоинспекторы устроили погоню за нарушителем. Гнались за мужчиной три экипажа ДПС. Это происходило в Екатеринбурге. Как утверждает очевидец задержания, водитель ехал пьяным за рулем.