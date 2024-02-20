tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

В Екатеринбурге инспекторы остановили иномарку и надели на мужчину наручники

В Екатеринбурге полицейские жестко задержали водителя иномарки

20 февраля 2024, 06:59
Фото: 1MI

В Екатеринбурге инспекторы остановили иномарку и надели на мужчину наручники

В Екатеринбурге полицейские остановили белую Kia Rio и заковали водителя в наручники. Это произошло утром 20 февраля.

Об этом рассказал екатеринбуржец, ставший свидетелем этого задержания, сообщается в телеграм-канале Zloy_ekb 18+.

По данным мужчины, все это произошло на перекрестке Автомагистральная — Бебеля. Очевидец утверждает, что наручники на мужчину надевали, когда он лежал на асфальте.

Ранее произошел другой случай задержания. Автоинспекторы устроили погоню за нарушителем. Гнались за мужчиной три экипажа ДПС. Это происходило в Екатеринбурге. Как утверждает очевидец задержания, водитель ехал пьяным за рулем.

Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Подростки в Екатеринбурге задержаны за ограбление магазина и нападение на продавцаВ СИЗО отправлен задержанный директор «Водоканала» в ПервоуральскеВ Первоуральске задержан новый глава «Водоканала»
#Происшествия#Полиция#Автомобиль#Задержание#Водитель#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Экодом и выбросы: экоитоги недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:18
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
Вчера, 15:46
Ребенок пострадал в ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:36
Общественники просят Генпрокуратуру проверить БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге
Вчера, 14:32
В Нижнем Тагиле будут включены сирены 10 дней подряд
Вчера, 06:53
Пиарщик из Екатеринбурга Ширшиков раскаялся и признал вину в оправдании терроризма
Вчера, 16:25