В Екатеринбурге посчитаны местные утки

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Согласно их исследованиям, в агломерации города, включая Березовский, Большой Исток и Арамиль, обнаружено проживание 3 тысяч 470 уток. Эта цифра включает 1 тысячу 940 самцов и 1 тысячу 470 самок.
В этом году число зарегистрированных уток в агломерации увеличилось на 549, так как ранее наблюдения и подсчеты не проводились в Академическом районе и Березовском, сообщили в мэрии. Кроме того, помимо обычных уток, активисты также отметили водоплавающих птиц, таких как кряквы-хромистки и чомги.
Отмечается, что в Екатеринбурге обитают около 200 видов пернатых. Именно здесь они живут из-за привлекательного местоположения — между Европой и Азией.
Ранее сообщалось, что сотни уток вышли на прогулку в Нижнем Тагиле.