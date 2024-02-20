В Екатеринбурге посчитаны местные утки

В этом году число зарегистрированных уток в агломерации увеличилось на 549, так как ранее наблюдения и подсчеты не проводились в Академическом районе и Березовском, сообщили в мэрии. Кроме того, помимо обычных уток, активисты также отметили водоплавающих птиц, таких как кряквы-хромистки и чомги.