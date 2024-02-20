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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

200 видов уток обитают в Екатеринбурге

В Екатеринбурге посчитаны местные утки

20 февраля 2024, 12:45
Фото: 1MI

200 видов уток обитают в Екатеринбурге

В Екатеринбурге специалисты представили итоги наблюдений за популяцией уток на территории региона.

Согласно их исследованиям, в агломерации города, включая Березовский, Большой Исток и Арамиль, обнаружено проживание 3 тысяч 470 уток. Эта цифра включает 1 тысячу 940 самцов и 1 тысячу 470 самок.

В этом году число зарегистрированных уток в агломерации увеличилось на 549, так как ранее наблюдения и подсчеты не проводились в Академическом районе и Березовском, сообщили в мэрии. Кроме того, помимо обычных уток, активисты также отметили водоплавающих птиц, таких как кряквы-хромистки и чомги.

Отмечается, что в Екатеринбурге обитают около 200 видов пернатых. Именно здесь они живут из-за привлекательного местоположения — между Европой и Азией.

Ранее сообщалось, что сотни уток вышли на прогулку в Нижнем Тагиле.

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#Березовский#Утки#Птицы#Ученые#Природа#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Орнитологи
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