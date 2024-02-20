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Posted Сегодня, 12:51

Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z

В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z

20 февраля 2024, 12:51
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге будут повторно судить мужчину, который напал на ребенка с Z-шапкой. Дело будет рассмотрено вновь.

По данным прокуратуры, обвинение было утверждено. Екатеринбуржца обвиняют в хулиганстве из-за ненависти в отношении социальной группы. Дело направлено в суд.

В итоге стражи порядка и представители прокуратуры изучили судебное решение и нашли в нем ряд нарушений.

Напомним, что дело было заведено после ЧП весной прошлого года. Местный житель обматерил мальчика школьного возраста из-за шапки с определенной символикой. После этого екатеринбуржцу выписали штраф.

Прокуратура требует пересмотра дела екатеринбуржца, оскорбившего мальчика в шапке Z
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