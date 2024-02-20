В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
По данным прокуратуры, обвинение было утверждено. Екатеринбуржца обвиняют в хулиганстве из-за ненависти в отношении социальной группы. Дело направлено в суд.
В итоге стражи порядка и представители прокуратуры изучили судебное решение и нашли в нем ряд нарушений.
Напомним, что дело было заведено после ЧП весной прошлого года. Местный житель обматерил мальчика школьного возраста из-за шапки с определенной символикой. После этого екатеринбуржцу выписали штраф.