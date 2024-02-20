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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Екатеринбурге умер советский режиссер Владимир Макеранец

В Екатеринбурге скончался 75-летний советский режиссер Владимир Макеранец

20 февраля 2024, 13:26
Фото: Официальный сайт Свердловской организации Союза кинематографистов РФ

В Екатеринбурге умер советский режиссер Владимир Макеранец

На 76-м году жизни ушел из жизни режиссер советского кинематографа Владимир Макеранец. Он был председателем Свердловской организации Союза кинематографистов РФ. Его смерть наступила в одном из медучреждений Екатеринбурга.

В Союзе отметили, что Владимир был прекрасным человеком. Киностудии он посвятил 16 лет жизни.

Владимир Макеранец появился на свет в Свердловске. В 16 лет он начал трудиться в сфере кино в должности сушильщика, а также и проявщика в цехе обработки пленки.

С 1971 года он стал работать как режиссер и еще через несколько лет окончил профильный вуз. До начала 80-х Владимир снимал преимущественно научные и документальные киноработы. Они неоднократно получали престижные премии.

За свою жизнь он снял более двадцати фильмов. 29 лет назад Владимира избрали представителем академии кинематографических наук.

Ранее сообщалось, что известный преподаватель театрального вуза Сергей Шушаров скончался в Екатеринбурге.

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