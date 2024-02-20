В Екатеринбурге скончался 75-летний советский режиссер Владимир Макеранец

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Союзе отметили, что Владимир был прекрасным человеком. Киностудии он посвятил 16 лет жизни.
Владимир Макеранец появился на свет в Свердловске. В 16 лет он начал трудиться в сфере кино в должности сушильщика, а также и проявщика в цехе обработки пленки.
С 1971 года он стал работать как режиссер и еще через несколько лет окончил профильный вуз. До начала 80-х Владимир снимал преимущественно научные и документальные киноработы. Они неоднократно получали престижные премии.
За свою жизнь он снял более двадцати фильмов. 29 лет назад Владимира избрали представителем академии кинематографических наук.
Ранее сообщалось, что известный преподаватель театрального вуза Сергей Шушаров скончался в Екатеринбурге.