В Каменске-Уральском подросток попытался сжечь венок на обелиске ВОВ

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В Каменске-Уральском прокуратурой инициирована проверка по факту осквернения обелиска героям Великой Отечественной войны, информирует региональное ведомство.
Инцидент произошел во вторник, 20 февраля. Несовершеннолетний находился на обелиске «Синарским трубникам». Его внимание привлек венок, который он попытался поджечь.
Правоохранительные органы установят личность нарушителя правопорядка и его родителей.
В Екатеринбурге разыскивают хулигана, который брызнул кондуктору автобуса в лицо из перцового баллончика.