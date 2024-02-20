В Нижнем Тагиле активистка школьного музея ГДДЮТ взяла бронзу в тематическом конкурсе

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В Нижнем Тагиле завершился городской этап регионального конкурса среди активистов школьных музеев. При большом конкуренции прекрасный результат показала активистка школьного музея ГДДЮТ Елизавета Емельянова. Она стала третьей в номинации «IT-музей», сообщает пресс-служба учреждения допобразования.
Конкурс, который проходил на базе городской станции юных туристов, направлен на развитие интереса школьников к краеведению и истории родного края. Также он способствует развитию высоких технологий в музейной сфере.
Всего в конкурсе участвовали 65 ребят из разных образовательных учреждений Нижнего Тагила.
Ранее стало известно об успешном выступлении спортивных гимнастов из Нижнего Тагила на соревнованиях «Февральская метель».