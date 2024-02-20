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Активистка школьного музея ГДДЮТ в Нижнем Тагиле стала призером конкурса

В Нижнем Тагиле активистка школьного музея ГДДЮТ взяла бронзу в тематическом конкурсе

20 февраля 2024, 14:01
Фото: ГДДЮТ

Активистка школьного музея ГДДЮТ в Нижнем Тагиле стала призером конкурса

Воспитанница ГДДЮТ Нижнего Тагила Елизавета Емельянова проявила себя в номинации «IT-музейщик».

В Нижнем Тагиле завершился городской этап регионального конкурса среди активистов школьных музеев. При большом конкуренции прекрасный результат показала активистка школьного музея ГДДЮТ Елизавета Емельянова. Она стала третьей в номинации «IT-музей», сообщает пресс-служба учреждения допобразования.

Конкурс, который проходил на базе городской станции юных туристов, направлен на развитие интереса школьников к краеведению и истории родного края. Также он способствует развитию высоких технологий в музейной сфере.

Всего в конкурсе участвовали 65 ребят из разных образовательных учреждений Нижнего Тагила.

Ранее стало известно об успешном выступлении спортивных гимнастов из Нижнего Тагила на соревнованиях «Февральская метель».

Фото: ГДДЮТ
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#Нижний Тагил#Дети#Конкурс#Победа#Музей#IT#Дополнительное образование#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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