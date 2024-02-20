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За долги по алиментам в Нижнем Тагиле разыскивается мать двоих детей

В Нижнем Тагиле ищут задолжавшую алименты мать

20 февраля 2024, 08:57
Фото: 1MI

За долги по алиментам в Нижнем Тагиле разыскивается мать двоих детей

Сотрудники исполнительной службы Нижнего Тагила проводят поиски 41-летней местной жительницы Натальи Ивановой, которая оставила своих двух дочерей без материальной поддержки в Центре социальной помощи семье и детям.

Приставы отметили, что женщина не выполняет обязанности по уплате алиментов. Две несовершеннолетние дочери Натальи оказались в учреждении по решению Дзержинского районного суда, который ограничил матери родительские права.

По данным ведомства, Иванова, долгое время не трудившаяся, злоупотребляла алкоголем и не выполняла обязанности по уходу за своими дочерьми. Она лишена родительских прав. Алименты женщина выплачивала только в период, когда находилась на учете в Центре занятости.

Фото: Пресс-служба ФССП

Отец девочек также лишен прав, но он платит алименты. Он работает на одном из предприятий. В настоящее время мужчина и женщина не проживают вместе.

С недавнего времени к дочкам разыскиваемую не пускали, так как она приходила на свидания пьяной. Недавно Наталья перестала посещать своих детей, и, судя по всему, она уехала в Верхотурье. Там она не находила работу и не платила дочкам. Женщина была объявлена в розыск.

Ранее свердловчанин перестал платить алименты из-за поездки экс-жены в Китай.

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