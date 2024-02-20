В Нижнем Тагиле ищут задолжавшую алименты мать

С недавнего времени к дочкам разыскиваемую не пускали, так как она приходила на свидания пьяной. Недавно Наталья перестала посещать своих детей, и, судя по всему, она уехала в Верхотурье. Там она не находила работу и не платила дочкам. Женщина была объявлена в розыск.