В Нижнем Тагиле отметили Сретенье Господне и Всемирный день православной молодежи

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В епархии Нижнего Тагила отметили Всемирный день православной молодежи, который по традиции проходит в праздник Сретенья Господня. Мероприятие состоялось 17 февраля, информирует молодежный отдел Нижнетагильской епархии.
Сначала молодые люди приняли участие в Божественной Литургии в храме Александра Невского, которую в этот день отслужил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. Затем в духовно-просветительском центре начались праздничные мероприятия.
Ребята встретились со специально приглашенными бойцами СВО, которые рассказали о спецоперации и ответили на вопросы собравшихся. Также они смогли познакомиться с основными понятиями тактической медицины — мастер-класс для них провела Валерия Ковалева.
Кроме того, молодые люди попробовали собрать и разобрать автомат, научились фланкировке у казаков и даже поиграли на музыкальных инструментах. В конце состоялся праздничный концерт, который продолжился чаепитием и веселой лотереей.
В Нижнем Тагиле с 15 на 16 февраля прошла молодежная Литургия.