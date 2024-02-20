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Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

В епархии Нижнего Тагила прошел молодежный праздник в честь Сретенья Господня

В Нижнем Тагиле отметили Сретенье Господне и Всемирный день православной молодежи

20 февраля 2024, 13:13
Фото: Молодежный отдел Нижнетагильской епархии

В епархии Нижнего Тагила прошел молодежный праздник в честь Сретенья Господня

После Божественной Литургии в храме Александра Невского праздник продолжился в духовно-просветительском центре епархии Нижнего Тагила.

В епархии Нижнего Тагила отметили Всемирный день православной молодежи, который по традиции проходит в праздник Сретенья Господня. Мероприятие состоялось 17 февраля, информирует молодежный отдел Нижнетагильской епархии.

Сначала молодые люди приняли участие в Божественной Литургии в храме Александра Невского, которую в этот день отслужил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. Затем в духовно-просветительском центре начались праздничные мероприятия.

Ребята встретились со специально приглашенными бойцами СВО, которые рассказали о спецоперации и ответили на вопросы собравшихся. Также они смогли познакомиться с основными понятиями тактической медицины — мастер-класс для них провела Валерия Ковалева.

Кроме того, молодые люди попробовали собрать и разобрать автомат, научились фланкировке у казаков и даже поиграли на музыкальных инструментах. В конце состоялся праздничный концерт, который продолжился чаепитием и веселой лотереей.

В Нижнем Тагиле с 15 на 16 февраля прошла молодежная Литургия.

Фото: Молодежный отдел Нижнетагильской епархии
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#Нижний Тагил#Молодежь#Православие#Нижнетагильская епархия#Литургия#Православный праздник#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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