В РЭО назвали 26 лучших экопросветительских акций регоператоров

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
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В него включили 26 лучших экопросветительских практик регоператоров.
По информации издания 56orb.ru, глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что экопросвещение является важной частью работы региональных операторов в условиях перехода России к экономике замкнутого цикла. По его словам, результаты проведенного опроса показали, что 96% региональных операторов уже вовлечены в экопросвещение, а именно 78 из 81, а 91% регоператоров проводит различные экологические акции. Буцаев подчеркнул, что важно продолжать информировать общественность о реформе в области обращения с ТКО, развивать экологическую культуру и ответственное экологическое поведение граждан. В опубликованном сборнике региональные операторы найдут разную информацию об организации экопросветительской деятельности в сфере обращения с ТКО. Методические рекомендации окажутся полезными не только для региональных операторов, но также для общественных организаций.
В пособии предлагается применять системный подход при организации экопросветительской деятельности, активно сотрудничать с экологическими организациями и принимать участие в экологических акциях федерального масштаба.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, регоператоры в представленном сборнике смогут найти информацию об организации собственных экопросветительских программ, создании общественных экопространств, в том числе мастерских переработки. Он отметил, что РЭО также рекомендует регоператорам создавать отдельные должности по экологическому просвещению, организовывать экскурсии на объекты обращения с твердыми коммунальными отходами, сотрудничать с эковолонтерами и средствами массовой информации.
Также Российский экологический оператор рекомендует использовать для производства сувенирной продукции (значки, одежда, аксессуары, планшеты, ручки, подставки для телефонов и т. д.) вторичное сырье, распространять социальные видеоролики, информационные плакаты и фотографии на тему обращения с отходами, в том числе материалы из медиабанка РЭО. Пособие можно скачать в медиабанке и в разделе «Дневник эковолонтера».