В РЭО назвали 26 лучших экопросветительских акций регоператоров

По информации издания 56orb.ru, глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что экопросвещение является важной частью работы региональных операторов в условиях перехода России к экономике замкнутого цикла. По его словам, результаты проведенного опроса показали, что 96% региональных операторов уже вовлечены в экопросвещение, а именно 78 из 81, а 91% регоператоров проводит различные экологические акции. Буцаев подчеркнул, что важно продолжать информировать общественность о реформе в области обращения с ТКО, развивать экологическую культуру и ответственное экологическое поведение граждан. В опубликованном сборнике региональные операторы найдут разную информацию об организации экопросветительской деятельности в сфере обращения с ТКО. Методические рекомендации окажутся полезными не только для региональных операторов, но также для общественных организаций.