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Мужчина набросился на девушку в ТЦ в Екатеринбурге

В ТЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге произошла массовая драка с участием девушки

20 февраля 2024, 04:20
Фото: Midjourney

Мужчина набросился на девушку в ТЦ в Екатеринбурге

В торговом центре «Мегаполис» в Екатеринбурге случилась массовая потасовка после того, как посетитель набросился на девушку. Драка произошла 19 февраля 2024 года.

Как рассказали очевидцы, девушка, находясь на эскалаторе, случайно пролила на стоявшего рядом горожанина напиток, а тот после этого стал на нее бросаться. За нее вступился ее спутник, пишет Е1.

На улице драка продолжилась. Известно, что екатеринбуржца, который заступился за девушку, избили несколько человек. Прохожие, увидев потасовку, вызвали силовиков. Пострадавших отвезли в больницу. В полиции устанавливают обстоятельства ЧП.

Напомним, в Красноуральске произошел конфликт в ночном клубе между несколькими мужчинами. В какой-то момент один из них схватил нож и ранил им трех человек. В полиции возбудили уголовное дело.

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