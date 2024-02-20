В ТЦ «Мегаполис» в Екатеринбурге произошла массовая драка с участием девушки

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Как рассказали очевидцы, девушка, находясь на эскалаторе, случайно пролила на стоявшего рядом горожанина напиток, а тот после этого стал на нее бросаться. За нее вступился ее спутник, пишет Е1.
На улице драка продолжилась. Известно, что екатеринбуржца, который заступился за девушку, избили несколько человек. Прохожие, увидев потасовку, вызвали силовиков. Пострадавших отвезли в больницу. В полиции устанавливают обстоятельства ЧП.
Напомним, в Красноуральске произошел конфликт в ночном клубе между несколькими мужчинами. В какой-то момент один из них схватил нож и ранил им трех человек. В полиции возбудили уголовное дело.